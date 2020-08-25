Son dakika haber | Elazığ'da "Bölgesel Özel Denetim-10" uygulaması Son dakika haberlerine göre Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce uygulama noktalarında "Bölgesel Özel Denetim-10" uygulaması yapıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce uygulama noktalarında "Bölgesel Özel Denetim-10" uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama kapsamında alkol, radar ve emniyet kemeri takmayanlara yönelik yapılan denetim yaptı. 53 noktada yapılan denetime 187 personel katıldı.

Uygulamada, trafik kazalarına ilişkin sürücü ve yolculara uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA