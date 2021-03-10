Son dakika haber! Elazığ'da bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı
Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Elazığ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Merkeze bağlı Alpagut Köyü'nde, Murat K. idaresindeki 23 LD 194 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark ederek otomobilden inen sürücü, çevredekilerden ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Kepçeyle otomobilin motor kısmına toprak dökerek yangını söndürmeye çalışan köy sakinleri bunda başarılı olamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen