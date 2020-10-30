Son dakika haber... Elazığ'da bin 50 litre sahte içki ele geçirildi
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Son dakika haber... Elazığ'da bin 50 litre sahte içki ele geçirildi

30.10.2020 10:16 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:21
Son dakika haber... Elazığ'da bin 50 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri... ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 50 litre sahte içki ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 50 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyle mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmayla, 2 kişinin evlerinde hazırladıkları sahte içkiyi piyasa süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince şüpheli C.G. ile H.Ş.'nin adreslerine düzenlenen operasyonda, bin 50 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere el koyan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Son dakika haber... Elazığ'da bin 50 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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