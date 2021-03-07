Son dakika haber... Elazığ'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Elazığ'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

07.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:51
Son dakika haber... Elazığ'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahsın Palu ilçesine gideceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bulunduğu araç belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 30 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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