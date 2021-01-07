Son dakika haberleri... Elazığ'da, 69 suç kaydı olan 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama
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Son dakika haberleri... Elazığ'da, 69 suç kaydı olan 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama

07.01.2021 17:58 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:12
Son dakika haberleri... Elazığ'da, 69 suç kaydı olan 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama

Son dakika haberi... ELAZIĞ'da, 3 iş yerinden farklı tarihlerde 4 televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan T.Ç., T.B.O., K.D. ve T.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, 3 iş yerinden farklı tarihlerde 4 televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan T.Ç., T.B.O., K.D. ve T.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve toplam 69 suç kaydı olan şüpheliler, mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 iş yerinden 4 televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlığı gerçekleştirenlerin T.Ç., T.B.O., K.D. ve T.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı 2 televizyon ve dizüstü bilgisayar ise sahiplerine teslim edildi. Toplam 69 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

Son dakika haberleri... Elazığ'da, 69 suç kaydı olan 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama
Son dakika haberleri... Elazığ'da, 69 suç kaydı olan 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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