Son dakika haber... Elazığ'da 68 kişi hastanelere başvurdu
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Son dakika haber... Elazığ'da 68 kişi hastanelere başvurdu

27.12.2020 18:32 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:36
Son dakika haber... Elazığ'da 68 kişi hastanelere başvurdu

Son dakika haberi... Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 68 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 68 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi. Deprem anında panikleyen bir kadının, kendini balkonda aşağı attığı öğrenilirken, düştükten sonraki çığlıkları ise cep telefonun kameralarına yansıdı.

Elazığ'da saat 9.37'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar, deprem anında korku ile kendilerini dışarı attı. Edinilen bilgiye göre Mustafapaşa Mahallesinde ikamet eden bir kadın ise deprem anında kendini balkondan attı. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüde kadının acı için çığlık attığı ve çevreden geçen vatandaşların yardım ettiği gözlemlendi.

Kentte aynı zamanda bir başka şahıs da kendini balkondan attığı anlar da kameraya yansımıştı.

Öte yandan kentte deprem nedeniyle 68 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi. Hastaneye başvuran 68 kişiden 62'sinin taburcu edildiği diğerlerinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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