Son dakika haber! Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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Son dakika haber! Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haber! Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 SN 025 plakalı otomobil ile 23 FE 452 plakalı hafif ticari çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada seyir halinde bulunan 2 ayrı otomobil de hasar aldı. Olayda dört araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Son dakika haber! Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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