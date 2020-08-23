Son dakika haber | Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 3 gözaltı
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Son dakika haber | Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 3 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 3 gözaltıELAZIĞ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

23.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:19

Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 3 gözaltı

ELAZIĞ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen O.G., C.G. ve M.G. şehir dışına kaçarken ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haber | Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 3 gözaltı

Kaynak: DHA

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