Son dakika haber... Elazığ'da 2 bin rakımda uyuşturucu tarlasına operasyon
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Son dakika haber... Elazığ'da 2 bin rakımda uyuşturucu tarlasına operasyon

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da 2 bin rakımda uyuşturucu tarlasına operasyon -Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 18 bin 559 adet hint keneviri ve 40 kilogram esrar ele geçirildi Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada hint keneviri ekilen yaklaşık 2 bin rakımda bulunan bir dağlık...

25.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:29

Elazığ'da 2 bin rakımda uyuşturucu tarlasına operasyon

-Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 18 bin 559 adet hint keneviri ve 40 kilogram esrar ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada hint keneviri ekilen yaklaşık 2 bin rakımda bulunan bir dağlık araziye operasyon düzenlendi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 18 bin 559 hint keneviri ve 40 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kentin kırsal kesimlerinde dağlık arazi de 2 şüphelinin hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.Bunun üzerine belirlenen bölge takibe alınarak şok operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler A.A. ve E.B. gözaltına alındı.Yaklaşık 2 bin rakımlı arazide ekili 18 bin 559 adet hint keneviri ile 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Dereden hortumla çekilen su ile büyütüldüğü belirlenen hint kenevirleri jandarma tarafından sökülerek imha edildi.

Son dakika haber... Elazığ'da 2 bin rakımda uyuşturucu tarlasına operasyon

Kaynak: İHA

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