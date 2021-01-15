Son dakika haber... Elazığ'da 18 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber... Elazığ'da 18 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 1 yaralı

15.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:26
Son dakika haber... Elazığ'da 18 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ELAZIĞ'da, yoldaki buzlanma nedeniyle 18 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, yoldaki buzlanma nedeniyle 18 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezindeki Çaydaçıra altgeçit girişinde meydana geldi. Caddedeki buzlanma nedeniyle her iki şeritte zincirleme kaza oldu. 18 aracın karıştığı kazada, duvara da çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle polis kontrolünde yeniden açıldı.

Son dakika haber... Elazığ'da 18 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... Elazığ'da 18 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... Elazığ'da 18 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... Elazığ'da 18 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... Elazığ'da 18 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... Elazığ'da 18 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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