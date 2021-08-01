Son dakika haber! Elazığ Belediyesi itfaiyesinden Manavgat'a destek
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Son dakika haber! Elazığ Belediyesi itfaiyesinden Manavgat'a destek

Son dakika haber! Elazığ Belediyesi itfaiyesinden Manavgat'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Elazığ Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları nedeniyle 2 araç ve 8 personelle söndürme çalışmalarına destek verecek.

Elazığ Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları nedeniyle 2 araç ve 8 personelle söndürme çalışmalarına destek verecek.

Elazığ Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını nedeniyle Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini, yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi amacıyla afet bölgesine sevk etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla teyakkuza geçen İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ve 8 personelle yangın soğutma çalışmalarına destek verecek.

Ülkenin turizm cenneti Antalya'da ve eş zamanlı olarak Muğla, Adana, Osmaniye, Mersin, Kocaeli, Kayseri ve Kütahya'da çıkan orman yangınlarını, üzüntüyle takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Devletimiz, yaraları sarmak adına bütün gücünü seferber etti. Bizler millet olarak acıda ve sevinçte birbirimize kenetlenmeyi güçlü bir şekilde ortaya koyabilen bir milletiz. Yangının çıktığı ilk andan itibaren yaşanan bütün olumsuzlukları tüm ülke olarak teessürle takip ediyoruz. Bizler benzer acıları yaşamış bir il olarak gerekli mercilerle hızlı bir şekilde iletişime geçtik ve Elazığ Belediyesi olarak araç-gereç, ekipman, barınma ve gıda yardımları için teyakkuzda olduğumuzu belirttik. Ciğerlerimizi yakan bu yangın inşallah en kısa sürede kontrol altına alınır. Yangında hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize ise başsağlığı diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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