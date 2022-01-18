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Son dakika haber | Elazığ Basketbol Kulübünden guard transferi

Son dakika haber | Elazığ Basketbol Kulübünden guard transferi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığ Basketbol Kulübü (EBK) oyun kurucu Gönül Dönmez'le sözleşme imzaladı.

ELAZIĞ (İHA) - Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığ Basketbol Kulübü (EBK) oyun kurucu Gönül Dönmez'le sözleşme imzaladı.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 7'de 7 yaparak yoluna devam eden Elazığ Basketbol Kulübü tecrübeli guard Gönül Dönmez'i renklerine bağladı. Transfere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tecrübeli oyuncu Gönül Dönmez ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 1.70 boyunda guard pozisyonunda oynayan tecrübeli oyuncu daha önce Güre ve Bayraklı forması giydi" denildi. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Elazığ Basketbol Kulübünden guard transferi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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