Son dakika haber! El yapımı kağıtlara 600 yıllık Osmanlı sanatı Edirnekari motiflerini işliyor

Edirne'de yaşayan el sanatları usta öğreticisi Sevilay Güler, geleneksel usullerle ürettiği el yapımı kağıtlara "Edirnekari" motiflerini nakşediyor.

Güler, 4 yıl önce Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği kültür gezisinde geleneksel yöntemlerle kağıt yapılmasıyla tanıştı.

El yapımı kağıdın işleniş sürecine hayran kalan Güler, Edirne'ye dönünce uzun araştırmalar ve denemelerin ardından el yapımı kağıt üretmeye başladı.

Edirne Kadın Meclisi Mor Ev Kadın Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüren Güler, doğal yöntemlerle yaptığı kağıtların üzerine başta Osmanlı yadigarı süsleme sanatı Edirnekari ve geleneksel el sanatları motifleri olmak üzere pek çok deseni işliyor.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elleriyle kağıt yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kağıt yapımının uzun ve meşakkatli bir iş olduğunu belirten Güler, atık kağıt ve ağaç kabuklarından elde ettiği sulu kağıt hamurunu süzdükten sonra bezin üzerine aldığını ve bir günlük kuruma sürecinin ardından el yapımı kağıdın hazır hale geldiğini anlattı.

Uzun araştırma sürecinin ardından el yapımı kağıt üretiminde başarıya ulaştığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Bu işi sonunda geliştirdim. Artık kağıt yapabiliyorum. Atık kağıtları ıslatıyorum, yoğuruyorum ve dinlendiriyorum. Aynı zamanda ağaç kabuklarını ezerek de bir hamur elde etmek mümkün. Elde edilen hamuru bir tekneye alıyorum sonra daldırma yöntemiyle bir süzgeçle bezin üzerine alıyorum. Düzlemek için mühreleme ve presleme işleminin ardından kullanıma hazır oluyor.

Bu kağıtları doğal yöntemlerle renklendirebilirim diye de düşündüm. Safran, karadut ve benzeri bitki ve baharatlarla kağıtları doğal yöntemlerle de renklendiriyorum."

"Yaratıcılık" ödülü aldı

Güler, Edirne Valiliği tarafından düzenlenen Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması'nda geleneksel yöntemlerle el yapımı kağıt üretimi projesiyle de "yaratıcılık" ödülünü aldı.

Hedefinin el yapımı kağıt atölyesi kurmak olduğunu ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki amacı Edirne Kadın Meclisi çatısı altında bir atölye açıp bu işi yaygınlaştırmak. Geleneksel kağıt yapımı turizme yönelik de bir iş. El yapımı kağıt üzerine Edirnekari işleyip, bu geleneksel iki sanatı yaygınlaştırabiliriz. Bunları gerçekleştirerek hem bu işle uğraşan kadınlarımızın aile ekonomilerine hem de Edirne ekonomisine katkı sağlamak istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar