Son dakika haberleri | - El Halil'de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu öldürülen genç toprağa verildi
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Son dakika haberleri | - El Halil'de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu öldürülen genç toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / SARİ JARADAT - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre - El Halil'de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu öldürülen genç toprağa verildi Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Favvar mülteci kampında İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli genç Wagdy Jaafara toprağa verildi.

- El Halil'de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu öldürülen genç toprağa verildi

EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Favvar mülteci kampında İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli genç Wagdy Jaafara toprağa verildi.

Batı Şeria'nın güneyinde Favvar mülteci kampında dün 30 yaşındaki Filistinli Wagdy Jaafara, arabasında İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Silah seslerini duyan kamp sakinleri kanlar içindeki genci kurtarmak için ambulans çağırdı. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri ambulansın olay yerine ulaşmasını engelledi ve Jaafara hayatını kaybetti. Bugün hayatını kaybeden Jaafara için yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi. Evinin önünde oğlunun cenazesine veda eden gencin annesi baygınlık geçirdi. Cenaze törenine katılanlar Filistin ve Hamas bayrakları açtı. Kamptaki camide kılınan cenaze namazının ardından Filistinli genç toprağa verildi.

Son dakika haberleri | - El Halil'de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu öldürülen genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | - El Halil'de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu öldürülen genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | - El Halil'de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu öldürülen genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | - El Halil'de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu öldürülen genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | - El Halil'de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu öldürülen genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | - El Halil'de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu öldürülen genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | - El Halil'de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu öldürülen genç toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SARİ JARADAT

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