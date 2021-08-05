Son dakika haber... El emeği kazanca dönüşüyor
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Son dakika haber... El emeği kazanca dönüşüyor

Son dakika haber... El emeği kazanca dönüşüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) kursiyerleri yıl içerisinde hazırladıkları el emeği, göz nuru ürünlerini Harikalar Sahili'nde yer alan stantlarda satarak kazanca dönüştürüyor.

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) kursiyerleri yıl içerisinde hazırladıkları el emeği, göz nuru ürünlerini Harikalar Sahili'nde yer alan stantlarda satarak kazanca dönüştürüyor.

DER-MEK bünyesinde yer alan 6 ayrı kurs merkezinde yüzlerce kursiyere yıl içerisinde ücretsiz eğitim olanağı sağlanırken, yaz dönemi ile birlikte el emeği, göz nuru eserler kazanca dönüştürülüyor. Derince Belediyesinin Harikalar Sahili'nde hizmete sunduğu sabit ürün satış noktaları, yaz döneminde hareketli günler yaşıyor.

İlk olarak 2020 yılının yaz döneminde vatandaşlara hizmet veren Derince Mesleki Eğitim Kursları Satış Yeri, bayram süreci ile birlikte yeniden açıldı. Yıl içerisinde DER-MEK bünyesinde el emeği, göz nuru eserler hazırlayan kursiyerler, burada yer alan Derince Belediyesi'ne ait stantlarda eserlerini satarak emeklerini kazanca dönüştürüyor. - KOCAELİ

Son dakika haber... El emeği kazanca dönüşüyor
Son dakika haber... El emeği kazanca dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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