Son dakika haber: El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
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Son dakika haber: El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

12.03.2021 19:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:37

Son dakika haberler: El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçiğe ulaştı Ankara Mamak İlçesinde yaşayan Güler Dalkılıç'ın kendi elleriyle ördüğü 76 adet çorap Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğe ulaştı.

El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

ANKARA - Ankara Mamak İlçesinde yaşayan Güler Dalkılıç'ın kendi elleriyle ördüğü 76 adet çorap Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğe ulaştı.

Ankara Mamak İlçesinde yaşayan Güler Dalkılıç kendi elleriyle ördüğü 76 adet çorabı Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan Jandarma Personeline gönderilmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Güler Dalkılıç'tan teslim alınan Ankara İl Jandarma Komutanlığı, el emeği ile örülen çorapları Doğu Anadolu Bölgesinde zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Ağrı İl Jandarma Komutanlığına gönderilerek teslim etti.

Son dakika haber: El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
Son dakika haber: El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
Son dakika haber: El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
Son dakika haber: El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
Son dakika haber: El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN

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