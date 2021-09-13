Son dakika haber... El Bab'ta restoranın önüne yerleştirilen bomba imha edildi - Haberler
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Son dakika haber... El Bab'ta restoranın önüne yerleştirilen bomba imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... El Bab'ta restoranın önüne yerleştirilen bomba imha edildi

Edinilen son dakika haberine göre Suriye'nin El Bab kentindeki bir restoranın önüne yerleştirilen bomba, kontrollü bir şekilde polis ekibi tarafından imha edildi.

Suriye'nin El Bab kentindeki bir restoranın önüne yerleştirilen bomba, kontrollü bir şekilde polis ekibi tarafından imha edildi.

Suriye'nin El Bab kentindeki bir restoranın önüne yerleştirilen bomba, polisi harekete geçirdi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, bombanın kontrollü bir şekilde imha edildiği bildirildi. Patlamanın kilometrelerce uzaklıktan duyulduğu aktarıldı. - EL BAB

Son dakika haber... El Bab'ta restoranın önüne yerleştirilen bomba imha edildi

Son dakika haber... El Bab'ta restoranın önüne yerleştirilen bomba imha edildi

Son dakika haber... El Bab'ta restoranın önüne yerleştirilen bomba imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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