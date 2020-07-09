Son dakika haber | - El Bab kentinde Suriye Milli Ordusu ile Esad rejimi arasında şiddetli çatışma Son dakika haberi: - El Bab kentinde Suriye Milli Ordusu ile Esad rejimi arasında şiddetli çatışma Suriye'nin El Bab kentinde Suriye Milli ordusu ile Esad rejimi arasında şiddetli çatışma yaşandı.

- El Bab kentinde Suriye Milli Ordusu ile Esad rejimi arasında şiddetli çatışma EL BAB - Suriye'nin El Bab kentinde Suriye Milli ordusu ile Esad rejimi arasında şiddetli çatışma yaşandı. Suriye'nin El Bab kentinde Suriye Milli ordusu ile Esad rejimi arasında şiddetli çatışma yaşandı. Yerel kaynaklar, Suriye Milli Ordusunun El Bab kentinin doğusuna sızma girişiminde bulunan Esad rejimi güçleri ile çatıştığını belirtti. Çatışmaların El Bab doğusundaki Fika Hamdan, el-Tmişa ve el-Buhamid bölgelerinde yaşandığı belirtildi. Kaynak: İHA