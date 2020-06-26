Son dakika haber | - El Bab'da Esad karşıtı protesto
Son dakika haberi: - El Bab'da Esad karşıtı protesto Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araya gelen siviller, Esad rejimini protesto etti.
26.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:49
- El Bab'da Esad karşıtı protesto
EL BAB - Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araya gelen siviller, Esad rejimini protesto etti.
Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araya gelen siviller, Esad rejimi karşıtı protesto düzenledi. Göstericiler, ellerinde Esad rejimi tarafından hapishanelerde işkence edilerek, öldürülen sivillerin resimlerini taşıdı. Protestocular, "Esad'ın zindanında hayatını kaybedenler için adalet", "Esad rejimi yıkılsın" sloganlarını attılar. Göstericiler, ABD'nin Esad rejimine ve destekçisi Rusya ile İran'a yaptırımları içeren Sezar yasa tasarısına desteklerini dile getirdi.
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Kaynak: İHA