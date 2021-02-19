Son dakika haber | Ekvator Ginesi Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Afrika ülkelerinden Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını açıkladı.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Obiang ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Obiang'ın Ekvator Ginesi'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yönündeki kararını Netanyahu'ya bildirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail Başbakanı'nın da bu kararı memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Netanyahu, İsrail'in Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme noktasında çalışmalarını sürdüreceğine vurgu yaptığı telefon görüşmesinde, "İsrail Afrika'ya, Afrika da İsrail'e büyük bir şekilde dönüyor." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2017'de, Birleşik Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, Kudüs'ü resmen "İsrail'in başkenti" olarak tanımıştı.

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı 2017'den bu yana sadece ABD ile Guatemala, Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımıştı.

Filistin'den Ekvator Ginesi'ne tepki

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekvator Ginesi'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı.

Mecdelani, adını vermediği bazı çevrelerin, uluslararası hukuka aykırı bu kararı alma noktasında Ekvator Ginesi'ni sıkıştırdığına dikkati çekerek, "Filistin Devleti, Afrika Birliği ve BM mahfillerinde konuyu takip edecek ve bu tehlikeli ihlal karşısında eli bağlı durmayacaktır." dedi.

İsrail gözünü Afrika'ya dikti

Afrika kıtasının yaşadığı açlık, fakirlik ve savaşları fırsat bilen İsrail'in, elinde bulundurduğu yüksek teknolojik veri ve güvenlik imkanlarıyla Afrika ülkelerini bir bir kendine bağlayarak, uluslararası alanda buradan Filistin davasına verilen desteği kesme ve bu coğrafyanın zenginliklerinden faydalanma gibi bir dizi hedef güttüğü belirtiliyor.

Buna karşılık, Afrika ülkeleri de tesis edecekleri her ilişki ile İsrail'in ileri güvenlik, teknolojik ve tarımsal bilgisini elde etme çabasına katkıda bulunmasını umut ediyor.

İsrail, diplomatik ilişkilerini genişletmek, şirketleri için yeni pazarlar oluşturmak ve Filistin'e verilen desteği kırmak üzerine şekillenmiş üç hedefle Afrika'ya açılmaya çalışıyor.

Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, son dönemde İsrail ile Afrika ülkeleri arasında gelişen ilişkilere işaret ederek, "Afrika'nın kalbine ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu ayrıca, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin siyaset sahnesinden çekilmesiyle Tel Aviv'in Afrika ile ilişkilerinin ivme kazandığını vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat