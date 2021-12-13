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Son dakika haber... Ekvador'da otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi öldü

Son dakika haber... Ekvador'da otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi öldü
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Güney Amerika basınındaki habere göre, Morona Santiago kentinde yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi.

Yetkililer, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 25 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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