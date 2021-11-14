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Son dakika haberi... Ekvador'da cezaevindeki isyanda bilanço yükseldiİsyanda 68 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... - Ekvador'da cezaevindeki isyanda bilanço yükseldi İsyanda 68 kişi hayatını kaybetti Ekvador'un en büyük hapishanesi Litoral'de çıkan isyanda hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

- Ekvador'da cezaevindeki isyanda bilanço yükseldi

İsyanda 68 kişi hayatını kaybetti

QUITO - Ekvador'un en büyük hapishanesi Litoral'de çıkan isyanda hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Ekvador'un liman kenti Guayaquil'da bulunan ve ülkenin en büyük hapishanesi olan Litoral Hapishanesi'nde silahlı çete mensupları arasında Kavga çıktı. Bir grup mahkumun ateş açmasıyla başlayan kavga kısa sürede isyana dönüştü. Silah seslerinin yükseldiği isyanda bilanço arttı. Olaylarda 68 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Eylül ayında da benzer bir isyanın yaşandığı hapishaneye giren polis, yüzlerce silah, patlayıcı madde ele geçirdi.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından hapishanede görevlendirilen kolluk güçlerinin sayısı arttırıldı.

Guayas Valisi Pablo Arosemena, konuya ilişkin açıklamasında hapishanede 700 mahkumun bulunduğunu söyledi. Devlet Başkanı Guillermo Lasso ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden mahkumların ailelerine başsağlığı diledi.

Litoral Hapishanesi'nde geçtiğimiz eylül ayının sonlarında çıkan isyanda 119 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ekvador'da hapishane sistemine ilişkin sorunlar gündeme gelmiş, Devlet Başkanı Guillermo Lasso ülkedeki tüm cezaevlerinde olağanüstü hal ilan etmişti. OHAL'in bitmesine 2 hafta kalmasına rağmen mahkum ölümlerinin devam ettiği ülkede, son olarak geçtiğimiz ekim ayında aynı cezaevinde 4 mahkum asılmış halde bulunmuştu.

Son dakika haberi... Ekvador'da cezaevindeki isyanda bilanço yükseldiİsyanda 68 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ekvador'da cezaevindeki isyanda bilanço yükseldiİsyanda 68 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ekvador'da cezaevindeki isyanda bilanço yükseldiİsyanda 68 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ekvador'da cezaevindeki isyanda bilanço yükseldiİsyanda 68 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ekvador'da cezaevindeki isyanda bilanço yükseldiİsyanda 68 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ekvador'da cezaevindeki isyanda bilanço yükseldiİsyanda 68 kişi hayatını kaybetti

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