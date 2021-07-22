Son dakika haber! Ekvador'da 2 hapishanede isyan çıktı: 21 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Ekvador'da 2 hapishanede isyan çıktı: 21 ölü

Son dakika haber! Ekvador'da 2 hapishanede isyan çıktı: 21 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Ekvador'da bulunan 2 hapishanede çıkan isyanda polis müdahalesi sonucu en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da bulunan 2 hapishanede çıkan isyanda polis müdahalesi sonucu en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bulunan 2 hapishanede isyan çıktı. Ulusal Özgürlükten Yoksun Kişilere Kapsamlı Bakım Hizmeti'nden (SNAI) yapılan açıklamada, Ekvador'un güneybatısındaki Guayaquil'de bulunan Litoral cezaevinde çıkan isyanda 8 mahkumun hayatını kaybettiği, 3 polis memurunun da yaralandığı bildirildi. Ekvador Savcılığı ise Cotopaxi'de bulunan Latacunga cezaevinde de dün başlayan isyanlarda şimdiye kadar 13 mahkumun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca aynı cezaevinde 35 mahkumun ve 6 polis memurunun yaralandığı belirtildi. Şimdiye kadar toplamda 21 mahkum hayatını kaybederken, toplam 35 mahkum ve 9 polis memuru da yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cotopaxi'daki Litoral hapishanesinde polis memurları kaçmak için ana kapıya çıkan 61 mahkumu ele geçirdi.

Şubat ayında 79 kişi ölmüştü

Guayas ve Cotopaxi cezaevleri, Şubat ayında aynı anda kanlı isyanların gerçekleştiği 4 hapishaneden 2'siydi. Aralarında polis memurları ve mahkumların da olduğu 79 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hapishaneler aşırı kalabalık

Ekvador'da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi var ancak şu anda yaklaşık bin 500 gardiyanın gözetiminde yaklaşık 39 bin mahkum var. Uzmanlara göre, hapishanelerin etkin kontrolünü sağlamak için 4 bin gardiyana ihtiyaç var. Ülkedeki hapishane aşırı kalabalık oranı yüzde 30 civarında. Kamu Denetçiliği Kurumu'na göre 2020 yılında cezaevlerinde 103 cinayet işlendi.

Ekvador, pandeminin ortasında ve hapishane nüfusunu azaltmak için küçük suçlardan hüküm giyenler için ikame tedbirler uygulayarak cezaevlerindeki doluluk oranını yüzde 42'den yüzde 30'a indirdi. - QUITO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı
Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı
Şile'de dehşet anları! Hayatlarını kurtarmaya çalışan cankurtaranı bıçakladılar
Şile'de dehşet anları! Hayatlarını kurtarmaya çalışan cankurtaranı bıçakladılar
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Derya Uluğ Hande Yener Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Ekvador'da 2 hapishanede isyan çıktı: 21 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 00:01:34. #1.14#

title