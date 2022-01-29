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Son dakika haber: Ekmek almaya gittiği bakkalda öldü

Demirören Haber Ajansı, Öykü Genç - Güncel
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Son dakika haber: Ekmek almaya gittiği bakkalda öldü

Son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de, Afganistan uyruklu Ahmed Ahmadya (57), ekmek almak için gittiği bakkalda hayatını kaybetti.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, Afganistan uyruklu Ahmed Ahmadya (57), ekmek almak için gittiği bakkalda hayatını kaybetti. Ahmadya'nın kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, bakkala ekmek almaya gelen Afgan Ahmed Ahmadya, aniden fenalaşarak yere yığıldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Ahmadya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Ahmedya'nın cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Son dakika haber: Ekmek almaya gittiği bakkalda öldü

Demirören Haber Ajansı / Öykü Genç - Güncel

Afganistan, Kayseri, Kalp, Güncel, Haber

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