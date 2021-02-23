Son dakika haber | (Ek Bilgilerle)GAZİOSMANPAŞA'DA HEMŞİREYE SALDIRDIĞI KAMERAYA YANSIYAN ŞÜPHELİLERDEN 1'İ GÖZALTINA ALINDI

GAZİOSMANPAŞA'da alkollü olduğu belirtilen gruptan 2 kişi, özel bir tıp merkezine girerek hemşireyi dövdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kaçan şüphelilerden 1'i gözaltına alınırken diğerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tedavi olan şüphelilerin bir süre sonra gelerek kimliklerini unuttuklarını söylemesi ve sağlık görevlisinin kimliği görmediğini belirtmesi üzerine darp olayının gerçekleştiği ifade edildi.

Olay dün saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'da özel bir tıp merkezinde yaşandı. Tıp merkezinin önüne gelen alkollü grup, sağlık çalışanlarına hiç bir neden yokken laf attı. Daha sonra içeriye giren gruptaki 2 kişi, hemşire Süleyman Gül'e saldırdı. Daha önce de aynı gerekçe ile şikayetçi oldukları T.T ve M.B.'nin hemşire Süleyman Gül'e saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gül'e yumruk ve kafa atan saldırganlardan daha sonra hızla uzaklaştı.

Süleyman Gül, aynı saldırganların daha önce tıp merkezinde olay çıkardığını, şikayetçi olduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Gül, yeniden şikayetçi olup darp raporu aldığını belirterek sağlıkçılara şiddetin bir an önce son bulmasını dilediğini söyledi.

"2 YUMRUK YEDİM, BURNUMA KAFA ATTI; BUNUN SON BULMASINI İSTİYORUZ"2 saldırgan tarafından darp edilen hemşire Süleyman Gül, "Akşam saat 17.30 civarında ters yönden bir araba yaklaştı. Camdan bize 'Buraya gelin, arabaya gel' işareti yapmaya başladılar. Biz zaten şahısları daha önceden tanıyoruz. Daha önce de gelip bize bıçak çekmişlerdi. İçeride hasta olduğunu beyan ettik. Onların içeri gelmesi gerektiğini söyledik. O da 'Geleceksin, nasıl gelmezsin' demeye başladı. İçeri girdi ve arkasından diğer arkadaşı geldi. Arabada 5-6 kişilerdi ama içeriye 2 kişi girdi. 2 kişi saldırdı. Birisini arkadaşlarım sakinleştirmeye çalıştı dışarı çıkardılar. Diğeri içeride kaldı. Darp etmeye başladı zaten. Gözüme 2 yumruk yedim, burnuma kafa attı" şeklinde konuştu.

"BU İLK DEĞİL, DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLDUK"Aynı saldırganların daha önce de tıp merkezinde olay çıkardıklarını söyleyen hemşire Süleyman Gül, "Bunu ilk defa yaşamıyoruz zaten daha önce de bıçak çektiler aynı yerde acil serviste. Bizim yerimizde bayan arkadaşlarımız da olabilirdi gece nöbetinde. Daha kötü de sonuçlanabilirdi. Zaten küfürler, tehditler ediyordu sürekli. 'Nasıl gelmezsin öldürürüm seni' diyordu. Artık korkmaya başladık. Çözüm de bulunamıyor. Daha önce de şikayetçi olduk, aldılar ve tekrar bıraktılar. Alıyorlar, 1 gün sonra adamı geri görüyoruz. Artık bunun bir sonuca bağlanmasını, son bulmasını istiyoruz. Korkmaya başladık. Bugün mala geldi yani şimdiki halinden sonra, yarın cana gelecek yani. Daha öncelerde de oluyordu ama özellikle pandemi döneminden beri sık sık yaşamaya başladık. Her yer kapalı gidecek yer bulamıyorlar herhalde. Zaten alkollüydüler. Arabadan inerken alkol şişelerini yana bırakıp indi adam. Her geldiklerinde böyleler. Artık bu bir son bulsun" diye konuştu.Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında şüphelilerden biri olan M.B. gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bahse konu olay saat 02.30 sıralarında kalp ritim bozukluğu şikayeti ile tıp merkezine müracaat eden T.T. ve M.B. isimli şahısların tedavilerini olup ayrıldıktan sonra saat 05.30 sıralarında tıp merkezine tekrar gelip, kimliklerini unuttuklarını beyan etmesi üzerine S.G'nin kimliklerinin burada olmadığını söylemesi üzerine görevli sağlık çalışanını darp ederek olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir. Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alış olup; olaya karışan T.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı