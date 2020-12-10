Son dakika haber... EIA: ABD hampetrol stokları 15.2 milyon varil yükseldi
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Son dakika haber... EIA: ABD hampetrol stokları 15.2 milyon varil yükseldi

10.12.2020 08:08 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:12
Son dakika haber... EIA: ABD hampetrol stokları 15.2 milyon varil yükseldi

Son dakika haber... ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 4 Aralık'ta biten haftada 15.2 milyon varil artışla 503.2 milyon varile yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 4 Aralık'ta biten haftada 15.2 milyon varil artışla 503.2 milyon varile yükseldi. Aynı haftada ABD'deki toplam petrol stokları da 19.9 milyon varil yükseldi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 1.1 milyon varil artarak, günde 6.5 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 8.3 milyon varil düzeyine geriledi.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da bir haftada 424,000 varil artararak günde ortalama 14.4 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 79.9 olarak belirlendi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 4 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 100,000 bin varil yükseldi.API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 4 milyon 400,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 300,000 varil yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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