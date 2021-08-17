Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi
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Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi

Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Antalya'da ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı kamyonet önce refüje çıktı, ardından trafik lambasına çarparak durabildi.

Antalya'da ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı kamyonet önce refüje çıktı, ardından trafik lambasına çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücüye 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı. Sürücünün güneş ışınlarından korumak için taktığı gözlüğü, gözünden çıkarması sonucu kazanın meydana geldiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yapay Şelale kavşağında meydana geldi. Kavşaktan şehir merkezi istikametine giden Erol Kemal Pusat'ın kullandığı 07 GBD 63 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı, ardından trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri Erol Kemal Pusat'ın sürücü belgesinin olmadığını belirledi.

6 bin 48 liralık ceza

Erol Kemal Pusat'a sürücü belgesi olmaksızın araç kullanmak suçundan 2 bin 698, araç sahibine sürücü belgesiz kişiye araç vermekten 2 bin 698 TL ayrıca aracın muayenesinin olmaması nedeniyle 652 olmak üzere toplam 6 bin 48 lira para cezası uygulandı. Araç trafik ekiplerince bağlanarak yediemin otoparkına teslim edildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kavşağı çok geniş aldığı, bir anda refüje çıkarak trafik lambasına çıktığı görüldü.

Kamyonette yolcu olarak bulunan aynı zamanda aracı kullanan Erol Kemal Pusat'ın kardeşi olan Mete Pusat, ağabeyinin kaynak ustası olduğunu belirterek "Ağabeyim kaynaktan çıkan kıvılcımlara bakmış uzun süre. Akşam geldiğinde uzun süre kaynağa baktığı için gözünün ağrıdığını, gözünü açamadığını söyledi. Bugün de ustasının yanına gitti. Gözlük vermiş sanırım. Gözlüğü takması istenmiş. Kamyoneti kullanırken gözündeki gözlüğü çıkardı. Ondan sonra kontrolü kaybettiği, olan oldu" diye konuştu. - ANTALYA

Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi
Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi
Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi
Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi
Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi
Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi
Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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