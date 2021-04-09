Son dakika haber: Ehliyet sınavında kopya verdiği iddia edilen kişi kameralı kopya düzeneği ile yakalandı

Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri, şüpheli hareketler sergilediği için üzerini aradıkları kişide kameralı ve bataryalı kopya düzeneği ele geçirdi.

İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri, şüpheli hareketler sergilediği için üzerini aradıkları kişide kameralı ve bataryalı kopya düzeneği ele geçirdi. Yapılan incelemelerde şüphelinin, ehliyet sınavına giren kişilere kopya verdiği ortaya çıktı.

Olay, 4 Nisan Pazar günü Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, otogarda yanındaki siyah çanta ile şüpheli hareketler sergileyen N.F., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti. Şüpheliyi takibe alan polis ekipleri, N.F.'yi durdurarak arama yaptı. Çantanın içinden 1 adet mobil Wi-fi, 3 adet bağlantı aparatı, 2 adet sim kart bulunan aparat, 2 adet batarya, 2 adet kablolu bağlantı aparatı, 2 adet cımbız, 3 adet kutu içinde kulaklık, 1 adet cep telefonu, 1 adet kağıt bant, bir kıyafetin üzerine yerleştirilmiş kameralı ve bataryalı kopya düzeneği ele geçirildi.

SÜRÜCÜ KURSUNA GİRECEK OLAN ADAYA YARDIM ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen N.F.'nin, ücret karşılığında sürücü kursunda sınava girecek olan kişilere bu düzenek yardımıyla kopya verdiği belirlendi. Sınavın sona ermesinin ardından ise otogardan il dışına çıkacağı öğrenildi.

N.F., otogarda yakalandıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. N.F. çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı