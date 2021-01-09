Son dakika haber... Ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı

ANTALYA'da düzenlenen ehliyet sınavında bir düzenekle kopya çekme teşebbüsünde bulunan S.K. ve C.B. polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kazağının iç tarafına gizlenmiş ve dışarıdan anlaşılamayacak şekilde vücut yapısına uygun bir şekilde dizayn edilmiş kamera, kulaklık ve dışarıdan ses alabilmek amacıyla wifi sisteminden oluşan bir düzenek ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen Elektronik Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda (E-MTSK) kopya çekmeye teşebbüs eden S.K. ve C.B, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kazağının iç tarafına gizlenmiş ve dışarıdan anlaşılamayacak şekilde vücut yapısına uygun bir şekilde dizayn edilmiş kamera, kulaklık ve dışarıdan ses alabilmek amacıyla wifi sisteminden oluşan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, bir sürücü kursuna sadece para yatırdıklarını ve hiç eğitim almadan sınava girişe hak kazandıklarını, ayrıca kendilerine bir hesap numarası verildiği ve o hesap numarasına S.K.'nin 4 bin lira, C.B'nin ise 6 bin lira para yatırdığı ortaya çıktı.Şüphelilerle ilgili adli işlemin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI