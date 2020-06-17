Son dakika haber... EGM'den, yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"ın tanıtım videosu
Son dakika güncel haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"ın tanıtım filmi ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"a ait tanıtım videosu hazırlandı.
17.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:05
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı
Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"ın tanıtım filmi ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"a ait tanıtım videosu hazırlandı.
Kaynak: AA