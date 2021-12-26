Son dakika haber | EGM'den HDP'nin Diyarbakır'daki programıyla ilgili açıklama: 16 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber | EGM'den HDP'nin Diyarbakır'daki programıyla ilgili açıklama: 16 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber | EGM'den HDP'nin Diyarbakır'daki programıyla ilgili açıklama: 16 kişi gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından HDP'nin Diyarbakır programıyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

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DİYARBAKIR (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından HDP'nin Diyarbakır programıyla ilgili yapılan açıklamada, " Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, HDP'nin Diyarbakır programıyla ilgili açıklama yapıldı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "26 Aralık 2021 günü saat 10.00'da HDP'nin Diyarbakır Kaplan City Düğün Salonu isimli yerde gerçekleştirdikleri programda; Katılımcılar tarafından terör örgütü propagandası yapıldığı ve suç ve suçlunun övüldüğünün tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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