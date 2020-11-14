Son dakika haber | Eğlenceye polis baskını: 35 kişiye 119 bin 700 TL ceza kesildi
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Son dakika haber | Eğlenceye polis baskını: 35 kişiye 119 bin 700 TL ceza kesildi

14.11.2020 08:36 | Son Güncelleme: 14.11.2020 08:40
Son dakika haber | Eğlenceye polis baskını: 35 kişiye 119 bin 700 TL ceza kesildi

Son dakika gündem haberi: BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'de kapanması gerektiği halde eğlenceye devam edilen mekanda bulunan 35 kişiye toplam 119 bin 700 lira ceza kesildi.

BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'de kapanması gerektiği halde eğlenceye devam edilen mekanda bulunan 35 kişiye toplam 119 bin 700 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin, eve servis ve al götür paket servisi haricinde saat 22.00'da kapatılması kararı alındı.Ancak dün gece 29 Ekim Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanı, saat 22.00 olmasına rağmen kapatılmadı. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, eğlencenin devam ettiği alkollü mekana baskın yaptı. Baskın anından canlı müzik eşliğinde eğlenen 35 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 119 bin 700 TL cezası kesildi.


Son dakika haber | Eğlenceye polis baskını: 35 kişiye 119 bin 700 TL ceza kesildi
Son dakika haber | Eğlenceye polis baskını: 35 kişiye 119 bin 700 TL ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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