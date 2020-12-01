Son dakika haber! Eğlence mekanında 'korona partisi'ne polis baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza

Gelen son dakika haberine göre Eğlence mekanında 'korona partisi'ne polis baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar, toplamda 120 bin Türk Lirası ceza yediler Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına...