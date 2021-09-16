EĞLENCE DÖNÜŞÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONETTEKİ ŞADİ ÖLDÜ, 2 ARKADAŞI YARALI - Haberler
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EĞLENCE DÖNÜŞÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONETTEKİ ŞADİ ÖLDÜ, 2 ARKADAŞI YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 3 arkadaşın içinde olduğu kamyonet, TIR'a arkadan çarptı.

ANTALYA'da, 3 arkadaşın içinde olduğu kamyonet, TIR'a arkadan çarptı. Yola fırlayan Şadi Can (20) yaşamını yitirdi, sürücü Mert A. ile arkadaşı Şakir A. da yaralandı. 3 gencin, kaza öncesi eğlence mekanında çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Aksu ilçesi D-400 yolunda meydana geldi. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan arkadaşlar Mert A., Şakir A. ve Şadi Can, Konyaaltı ilçesindeki restorana geldi. Geç saatlere kadar eğlenen 3 arkadaş, evlerine dönmek üzere kamyonetle yola çıktı. Mert A.'nın kullandığı kamyonet, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Aşırı hızlı olduğu belirtilen kamyonetin yolcu koltuğundaki Şadi Can, çarpmanın şiddetiyle yola fırladı, Şakir A. ve Mert A. ise yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şadi Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Can'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Serik ilçesine götürüldü.

ASKERE GİTMEK İÇİN ÜNİVERSİTE KAYDINI DONDURMUŞ

Şadi Can'ın, kasım ayında askere gitmek için Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetim Mühendisliği Bölümü'ndeki kaydını dondurduğu ortaya çıktı. Kazadan saatler önce ise 3 arkadaşın eğlence mekanında eğlenirken, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

EĞLENCE DÖNÜŞÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONETTEKİ ŞADİ ÖLDÜ, 2 ARKADAŞI YARALI

EĞLENCE DÖNÜŞÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONETTEKİ ŞADİ ÖLDÜ, 2 ARKADAŞI YARALI

EĞLENCE DÖNÜŞÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONETTEKİ ŞADİ ÖLDÜ, 2 ARKADAŞI YARALI

EĞLENCE DÖNÜŞÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONETTEKİ ŞADİ ÖLDÜ, 2 ARKADAŞI YARALI
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Haber: EĞLENCE DÖNÜŞÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONETTEKİ ŞADİ ÖLDÜ, 2 ARKADAŞI YARALI - Haberler
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