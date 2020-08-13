Son dakika haber! "Eğitimin hayati bir sorumluluk olduğunu anladık"
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Son dakika haber! "Eğitimin hayati bir sorumluluk olduğunu anladık"

Son dakika gündem haberi... MİLLİ Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlamasına, 21 Eylül'de ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesine karar verdi.

Son dakika haber!
13.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:37
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlamasına, 21 Eylül'de ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesine karar verdi. MEB yaptığı açıklamada, özel okulların 17 Ağustos itibarıyla takviye- telafi eğitimine online olarak devam edebileceğini belirtirken, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Pandemi döneminde, eğitimin ne kadar hayati bir sorumluluk olduğunu bir kez daha anladık. Dünyada her şey bir süre kesintiye uğrayabilir ancak sağlık ve eğitim her zaman devam etmelidir" dedi.

Mart ayından itibaren başlayan uzaktan eğitim sürecinde, Bahçeşehir Koleji olarak başarılı bir sınav verdiklerini söyleyen Dağ, İstanbul ve Ankara'daki teknoparklarda görev yapan mühendis ve yazılımcılarının bu dönemde de hiçbir aksaklık yaşanmaması için çalıştığını vurguladı. Dağ, "Uzaktan eğitim dönemini iki yıldan bu yana okullarımızda kullandığımız yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox ile başarıyla tamamladık. Senkron ve asenkron eğitimlerimizi entegre bir şekilde yürütmemiz için yine ekibimiz tarafından tasarlanan eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü görüşme platformumuz SeeMeet de yeni dönem itibarıyla kademeli olarak öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor. Uzaktan eğitim sürecini en başarılı şekilde yürütmek için tüm donanımımızla hazırız. Yaz döneminde de Metodbox ve SeeMeet platformları için çalışmalarımız hızla devam etti. Metodbox platformu için yabancı dil ve uygulamalı dersler dahil tüm akademik alanlarda içerik güncellemelerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

21 EYLÜL'DE KAMPÜSLERE 'BİLİM VE DANIŞMA KURULU' KARARLARIYLA DÖNÜLÜYOR

Kampüslerde uyulması gereken tüm kuralların ve olası senaryolara göre takip edilecek tüm talimatların Bahçeşehir Koleji Bilim ve Danışma Kurulu ile birlikte, MEB açıklamaları doğrultusunda alındığını da söyleyen Dağ, sözlerini şöyle noktaladı: "Pandemi döneminde, eğitimin ne kadar hayati bir sorumluluk olduğunu bir kez daha anladık. Dünyada her şey bir süre kesintiye uğrayabilir ancak sağlık ve eğitim her zaman devam etmelidir. Durum ne olursa olsun, hangi zorluklar çıkarsa çıksın bu iki camia insanlık için vazgeçilmezdir. Biz de bu sorumlulukla her senaryo için hazır olmak üzere çalışmalarımıza mart ayından bu yana devam ediyoruz. Eğitim, sürekli yaşayan bir organizmadır. Üstelik olağanüstü durumlarda bu değişimler konusunda daha hızlı aksiyon almalısınız. Bu nedenle yüz yüze eğitim başta olmak üzere eğitimin tüm platformları için Bahçeşehir Üniversitesi'nin çok değerli akademisyenleri bizlere kılavuzluk etti. Bahçeşehir Koleji yöneticileri olarak bizler de K12 eğitimine dair her alanda, özellikle pedagojik yaklaşımlar konusunda katkıda bulunduk. Bu tecrübe ve iş birliği ile tüm kampüslerimizde alınan sağlık ve hijyen kurallarını en ince ayrıntısına kadar belirledik, güncelledik. MEB'in son kararı doğrultusunda 21 Eylül itibarıyla kampüslerimizde yüz yüze eğitim için tüm hazırlıklarımız da tamam."

Bahçeşehir Koleji, yüz yüze eğitimde olduğu gibi 9 ders saati üzerinden yapılan planlamasını, online eğitimde de tüm kademelerde aynı şekilde uygulayarak, 17 Ağustos Pazartesi günü uzaktan takviye- telafi eğitimine başlayacak. 


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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