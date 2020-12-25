Son dakika haber: Eğitim Bir-Sen'den sağlık çalışanlarına ve hastalara su desteği
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Son dakika haber: Eğitim Bir-Sen'den sağlık çalışanlarına ve hastalara su desteği

25.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:18
Son dakika haber: Eğitim Bir-Sen'den sağlık çalışanlarına ve hastalara su desteği

Edinilen son dakika haberine göre Eğitim Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanlığı, Vezirköprü Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına ve tedavi gören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına su desteğinde bulundu.

Eğitim Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanlığı, Vezirköprü Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına ve tedavi gören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına su desteğinde bulundu.

Vezirköprü'de hizmete giren hastaneyi ziyaret eden Eğitim Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Dursun ve yönetim kurulu üyeleri, binasını gezdikten sonra Kovid-19 hastalarına verilmek üzere su ikramında bulundu.

Başhekim Uzm. Dr. Osman Karakuş'u da ziyaret eden Dursun, "Kollarımızı iş yapmak için, üye yapmak için, çözüm ve kazanım üretmek için sıvıyorduk, bugün de sağlık çalışanlarına ve hastalarımıza destek vermek, şifalarına katkıda bulunmak için sıvıyoruz. Bu kapsamda ilk parti olarak 55 koli içme suyunu hastane yönetimimize teslim ettik." dedi.

Karakuş da Dursun'a ziyaret ve destiğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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