Son dakika haber | EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: "Kazanan İzmir olacak"
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Son dakika haber | EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: "Kazanan İzmir olacak"

Son dakika haber | EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: 'Kazanan İzmir olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde rakiplerini eleyip finalde eşleşen Altay ve Altınordu'yu tebrik ederek "Kazanan İzmir olacak" dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde rakiplerini eleyip finalde eşleşen Altay ve Altınordu'yu tebrik ederek "Kazanan İzmir olacak" dedi.

TFF 1. Lig'de İzmir'i temsil eden Altay ve Altınordu'nun finalde eşleşmesi ile önümüzdeki sezon Süper Lig'de Göztepe'nin yanı sıra bir İzmir temsilcisinin daha yer alması ve toplam sayının ikiye çıkması kesinleşti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "İzmir'imizi Süper Lig yolunda başarıyla temsil eden Altay ve Altınordu takımlarını tebrik ederim. Kazananın her ihtimalde İzmir olacağı final maçında her iki takıma da şimdiden başarılar dilerim. İki takım da kentimizin değeridir. Yaptıkları mücadele, elde ettikleri başarılar da kentimizin başarılarıdır. İş dünyası olarak, kentin tüm bileşenleriyle atılan birçok adımın, spor dünyasında da yansımalarını görmekten çok mutluyuz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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