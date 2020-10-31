Son dakika haber... Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı (15)
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Son dakika haber... Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı (15)

31.10.2020 03:22 | Son Güncelleme: 31.10.2020 04:29
Son dakika haber... Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı (15)

Son dakika gündem haberi: ÖLÜ SAYISI 24'E YÜKSELDİAFAD, İzmir depreminde süren arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili son bilgileri paylaştı.

ÖLÜ SAYISI 24'E YÜKSELDİ

AFAD, İzmir depreminde süren arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili son bilgileri paylaştı. Son yapılan açıklamaya göre, deprem sonrasında, 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 341 artçı sarsıntı yaşandı. 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 24 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 804 kişi yaralandı. İzmir'de arama- kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmalar tamamlanırken; kalan 9 binada çalışmalar devam ediyor.


Son dakika haber... Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı (15)
Son dakika haber... Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı (15)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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