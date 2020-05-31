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Son dakika haber... Ege'deki turizm merkezleri "kontrollü tatile" hazır

Son dakika haberine göre Türkiye'de önde gelen turizm destinasyonlarından Çeşme, Kuşadası ve Didim'de plajlar, oteller ve ören yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle yeni dönemde misafirlerini bekliyor.

Son dakika haber... Ege'deki turizm merkezleri
31.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:46

Türkiye'de önde gelen turizm destinasyonlarından Çeşme, Kuşadası ve Didim'de plajlar, oteller ve ören yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle yeni dönemde misafirlerini bekliyor.

Haziran ayının ilk gününden itibaren başlayacak normalleşme sürecine hazırlanan turistik işletmelerde son düzenlemeler yapıldı. Dünyaca ünlü plajlarda sosyal mesafe düzenlenmesi yapılırken şezlonglar mesafe kuralına göre sıralandı.

Kültürel ve tarihi mirasların bulunduğu ören yerlerinde de Kovid-19 düzenlemeleri hayata geçirildi. Efes, Afrodisyas, Akropol gibi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan lokasyonlarda sosyal mesafenin korunmasına yönelik düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, ören yerlerinin girişinde misafirlerin ateşi ölçülecek, maske takılıp takılmadığı kontrol edilecek. Girişte sıvı dezenfektanların bulundurulacağı ören yerlerinde görevli personel, sosyal mesafeye uymayanları ikaz edecek.

Tatile "sosyal mesafe" ayarı

Ege'deki oteller de müşterilerin sağlıklı tatil yapmaları için hazırlıklarını tamamladı.

Dezenfektan kullanılarak ve ateşleri ölçülerek otele alınacak müşteriler, resepsiyonda da sosyal mesafe kuralına göre sıraya girecek. Siperlik ve maske takan ön büro personeliyle yapılacak görüşmelerde de sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Salgın nedeniyle otel odalarında da müşterileri değişiklikler bekliyor. Her müşteri değiştiğinde dezenfekte edilecek odalardaki bardaklar tek kullanımlık olacak. Görevli personel, maske ve siperlikle temizlik yapacak. Televizyon kumandası da tek kullanımlık poşetlere sarılacak.

Restoranlar da otel müşterilerini sosyal mesafeye göre düzenlenmiş masalarda ağırlayacak. Yemeği müşteri almayacak, görevli personel verecek.

Deniz ve havuzlarda da sosyal mesafe kuralına göre düzenleme yapılacak. Girebilecek kişilerin sayısı havuzun büyüklüğüne göre değişirken denizde de otel personeli, tatilcileri sosyal mesafe konusunda uyaracak.

"15 Haziran'dan itibaren dış pazardan gelişler başlar"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genelgeye göre hazırlıkların tamamlandığını, bazı otellerin de genelgenin yanında ek tedbirler aldığını söyledi.

Personelin sürekli eğitildiğini belirten Belge, görevli personelin sağlık taraması yoğunluğunun da geçmişe göre daha sık olacağını dile getirdi.

Aynı zamanda bir otelin genel müdürlüğü görevini de yürüten Belge, "Benim görevli olduğum oteli biz martın sonunda kapattık. Mart, nisan ve mayısta bazı iptaller olmakla birlikte çoğu tatilini öteledi. Yabancı misafirlerimizden mayısta gelecek olanlar tatilini temmuza erteledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı şehirler arası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'da kalkacağı haberinin ardından İstanbul'dan vatandaşlar bizi aramaya başladı." diye konuştu.

"Tedbirler fiyatları artırmaz"

Bu sezon ekim, kasım ve aralık aylarının geçen yıllara göre daha yoğun geçmesini beklediklerini ifade eden Belge, sezonu kayıp yaşamadan atlatmayı umduklarını söyledi.

Konaklama fiyatlarında bu süreçte artış yaşanmadığını kaydeden Belge, "Her yıl eylül-ekim gibi bir sene sonraki fiyatları belirler, acentelere bildiririz. Geçen yılın eylül ayında bizim bu sezonki fiyatımız belliydi. Hiçbir otelimizde pandemi nedeniyle bir fiyat artışı yok." ifadelerini kulladı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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