Son dakika haber: Ege'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yeniden başladı

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferlerine yeniden başlandı.

TCDD'nin İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde bugün itibarıyla başlayan seferler için illerdeki garlara gelen yolcular, HES kodu kontrol edilip ateşleri ölçüldükten sonra trene alındı.

Yolculardan Ayşenur Yörük, Ödemiş'e gitmek için geldiği Basmane Garı'nda, AA muhabirine, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşadığını ve iş görüşmesi için şehir merkezine geldiğini belirterek, "Her zaman konforlu ve rahat olduğu için tren kullanıyordum. Seferler kalktığı için otobüsle gelmiştim. Daha maliyetli oluyordu. Bu yüzden tren seferlerinin başlaması çok iyi oldu. Mutluyum. Daha rahat, hızlı ve keyifli oluyor." dedi.

İzmir Bölge Müdürlüğüne ait tren seferleri, Basmane-Denizli, Basmane-Aydın, Basmane-Uşak, Basmane-Alaşehir, Manisa-Alaşehir, Aydın-Denizli-Söke, Çatal-Tire, Basmane-Tire, Basmane-Ödemiş gidiş-dönüş olarak gerçekleştirilecek.

Bölgesel tren seferlerine, geçen yıl mart ayında Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer