Son dakika haber! Efeler Ligine yükselen Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımında sevinç
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Son dakika haber! Efeler Ligine yükselen Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımında sevinç

Son dakika haber! Efeler Ligine yükselen Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımında sevinç
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyesi Erkek Voleybol takımında sevinç yaşanıyor.

Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyesi Erkek Voleybol takımında sevinç yaşanıyor.

Cizre Belediye Spor Kulübünden yapılan açıklamada, destek veren tüm Şırnak halkına teşekkür edildi.

Cizre Belediye Spor Kulübü üzerinde herkesin hakkının bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bizleri bu başarıya iten birlik ve beraberliğimizdir ve bu birliğimizin, beraberliğimizin daim kılmasını yüce Allah'tan niyaz ederiz. Bu başarının sahibi yalnızca kulüp yönetimimiz, teknik heyetimiz veya sporcularımız olmadığını herkesin katkısı olduğunu yinelemek boynumuzun borcudur." denildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı:

"Artık ülkemizin en üst ligindeyiz ve bunun bölgemiz, bölge halkımız için bir ilk olduğunu, bu ilki yaşamanın ve yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Efeler Ligi'ne yükselme hakkı kazanan ve şampiyon olan Yeni Kızıltepe Spor'u da kutlar Efeler Ligi'nde başarılar dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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