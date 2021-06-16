Son dakika haber! Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Enes Atlı'yı transfer etti
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Son dakika haber! Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Enes Atlı'yı transfer etti

Son dakika haber! Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Enes Atlı'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 25 yaşındaki smaçör Enes Atlı'yı kadrosuna dahil etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 25 yaşındaki smaçör Enes Atlı'yı kadrosuna dahil etti.

Altekma Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Ziraat Bankası altyapısından yetişen ve geçen sezonu Haliliye Belediyespor'da kiralık geçiren 2,01 metre boyundaki smaçör, Enes Atlı'nın transfer edildiği belirtildi.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik ise Enes Atlı'nın Altekma ailesine faydalı olacağına inandıklarını belirterek, "Milli takım formasını da giymiş genç oyuncu yeni sezonda gücümüze güç katacak. Takım ruhuyla savaşan, 'Son topa kadar' sloganımıza katkı koyacak düzeyde mücadeleci bir oyuncu olan Enes'e 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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