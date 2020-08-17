Son dakika haber: Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
17.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:23
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurdukları bir araçtaki 3 kişinin davranışlarından şüphelendi.
Bunun üzerine U.Ş, C.C.D. ve Y.C'nin üzerlerinde yapılan aramalarda 10 gram sentetik uyuşturucu ile payp aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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Kaynak: AA