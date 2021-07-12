Son dakika haber: Edremit'te köpeği yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Edremit'te köpeği yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haber: Edremit'te köpeği yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Edremit ilçesinde paniğe neden olan yangın, söndürülürken evde bulunan köpek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde paniğe neden olan yangın, söndürülürken evde bulunan köpek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Camivasat Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binadaki Mürşit A.'ya ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipleri müdahale etti. Yangın büyük ölçüde hasara neden olurken, dairede alev ve duman arasında kalan köpeği ise itfaiye erleri kurtardı. Ekipler, köpeği sahibine teslim ederken, zarar görmediği için küçük kızın sevinci ise görülmeye değerdi. - BALIKESİR

Son dakika haber: Edremit'te köpeği yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
Balıkesir'de 5. kattan düşen cam parçası, caddeden geçen vatandaşın kafasına düştü
Balıkesir'de 5. kattan düşen cam parçası, caddeden geçen vatandaşın kafasına düştü
Sünnet düğününde rastgele ateş açtı: 1'i çocuk 2 ölü, 8 yaralı
Sünnet düğününde rastgele ateş açtı: 1'i çocuk 2 ölü, 8 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Zeynep Bastık Melisa Döngel
Spor Balotelli Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Edremit'te köpeği yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 22:13:53. #1.14#

title