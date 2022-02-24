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Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcu Murat Mahallesi 128. Çıkmaz sokta bulunan 15 numaralı tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın ihbarının yapılmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sonrasında evde hasar tespit çalışması yapıldı. Yangın ile ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı. Çıkan ev yangını mahalle sakinlerini korkuttu. - BALIKESİR

Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu

Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu

Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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