Son dakika haber... Edremit sahilinde iş yerlerinin bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahilde iş yerlerinin bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü.

Altınoluk Mahallesi Çayağzı Caddesi'nde iki kafe ve bir ofisin yer aldığı binada nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Büyük bölümü ahşap olan binada hasara yol açan yangının, elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik