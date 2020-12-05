Son dakika haber... Edremit Kültür Merkezi'ne 1 milyon 400 bin liralık yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Edremit Kültür Merkezi'ne 1 milyon 400 bin liralık yatırım

05.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:11
Son dakika haber... Edremit Kültür Merkezi'ne 1 milyon 400 bin liralık yatırım

Son dakika haberine göre Balıkesir Valiliği'nin, Edremit'te yapımına başlattığı Edremit Kültür Merkezi'ne, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 1 milyon 400 bin liralık destek. Merkezin halı saha ve çevre düzenleme işini üstlenen Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları 30 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Balıkesir Valiliği'nin, Edremit'te yapımına başlattığı Edremit Kültür Merkezi'ne, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 1 milyon 400 bin liralık destek. Merkezin halı saha ve çevre düzenleme işini üstlenen Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları 30 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde çevre düzenlemesi, alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihale edilerek yapımına başlanılan Edremit Kültür Merkezi'nin halı saha ve çevre düzenlemesi yapım işini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, inşaatı tamamlanan Edremit Kültür Merkezi'nin eksikliklerinin giderilerek bir an önce hizmete girebilmesi için çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verdi. Halı saha yapımının da tamamlandığı tesis yaklaşık 1 milyon 400 bin liraya tamamlanacak.

30 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen proje kapsamında; halı saha, beton bordur, yeşil alan düzenlemesi, kumlamalı ve kilitli beton parke işleri yapılacak. - BALIKESİR

Son dakika haber... Edremit Kültür Merkezi'ne 1 milyon 400 bin liralık yatırım
Son dakika haber... Edremit Kültür Merkezi'ne 1 milyon 400 bin liralık yatırım
Son dakika haber... Edremit Kültür Merkezi'ne 1 milyon 400 bin liralık yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

AK Parti'li Karaaslan: 'Türkiye'de 1 milyon 400 bin konutun dönüşümü tamamlandı'
AK Parti'li Karaaslan: "Türkiye'de 1 milyon 400 bin konutun dönüşümü tamamlandı"
Son dakika haber | 2021 yılı yatırım bütçesi 100 Milyon TL
Son dakika haber | 2021 yılı yatırım bütçesi 100 Milyon TL
Son dakika haberi: Karabük'ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması
Son dakika haberi: Karabük'ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Necip Uysal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Rusya Şehit Aralık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Edremit Kültür Merkezi'ne 1 milyon 400 bin liralık yatırım - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 15:14:17. #1.14#
title