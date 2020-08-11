Son dakika haber | Edremit'in turistik mahallesinde sazlık yangını (1) Bir son dakika haberine göre BALIKESİR'in Edremit ilçesinin turistik Altınkum Mahallesi'nde, sazlık alanda yangın çıktı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinin turistik Altınkum Mahallesi'nde, sazlık alanda yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Edremit'e bağlı turistik Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisindeki sazlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arazözlerle sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan da helikopterle müdahaleye başlandı. Yoğun duman, Edremit ilçe merkezinden de görülüyor.

- Balıkesir

Kaynak: DHA