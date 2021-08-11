Son dakika haber! Edremit hükümet konağı hızla yükseliyor
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Son dakika haber! Edremit hükümet konağı hızla yükseliyor

Son dakika haber! Edremit hükümet konağı hızla yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, güvenlik ve kamu hizmetleri başta olmak üzere ilçede ihtiyaç duyulan önemli kamu yatırımları bir bir hayata geçiriliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, güvenlik ve kamu hizmetleri başta olmak üzere ilçede ihtiyaç duyulan önemli kamu yatırımları bir bir hayata geçiriliyor.

Özellikle kamu hizmetlerin tek noktadan sunulması, vatandaşların hizmete kolay erişiminin ve ulaşımının sağlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen yeni hükümet konağı inşaatı hızla yükseliyor.

Yeni kaymakamlık projesi ile ilgili bilgiler aktaran Kaymakam Ünsal; "İlçemizde resmi kurumların hizmetlerinin tek adresten yürütülmesi amacıyla Edremit'te yeni hükümet konağı proje çalışmaları yürütülmektedir. Bizler de Edremit'e değer katacağına inandığımız bu önemli yatırımı Edremit'e kazandırmak için yakından takip etmekteyiz. İsteğimiz ve gayretimiz Edremit'e yakışır, önemli kamu yatırımlarının hayata geçirilmesi ve vatandaşımıza en iyi hizmetin verildiği mekanlar haline gelmesini arzu ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Son dakika haber! Edremit hükümet konağı hızla yükseliyor
Son dakika haber! Edremit hükümet konağı hızla yükseliyor
Son dakika haber! Edremit hükümet konağı hızla yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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