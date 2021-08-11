Son dakika haber! Edremit hükümet konağı hızla yükseliyor

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, güvenlik ve kamu hizmetleri başta olmak üzere ilçede ihtiyaç duyulan önemli kamu yatırımları bir bir hayata geçiriliyor.