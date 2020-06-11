Son dakika haber... Edirne Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Türkarslan'dan hayvan pazarına ziyaret Son dakika haberi: Edirne Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazan Türkarslan, Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nı ve Mezbaha İşletmeciliğini ziyaret etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazan Türkarslan, Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nı ve Mezbaha İşletmeciliğini ziyaret etti.

Türkarslan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, yeniden faaliyete geçen canlı hayvan pazarlarında alınması gereken koronavirüs tedbirleri hakkında ilgililere bilgi verip inceleme yaptıklarını söyledi.

Bu konuda incelemelerin devam edeceğini belirten Türkaslan, "Gerekli hijyen şartları hakkında bilgilendirmede bulunuyor, sosyal mesafe, kapasite, maske takılması gibi tedbirleri de kontrol ediyoruz." dedi.

Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz da İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nun aldığı kararları harfiyen uyguladıklarını kaydetti.

Ziyarete, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Tamer Yeşilgölden, Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Kıyım da katıldı.

Kaynak: AA